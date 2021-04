TUTTI CONTRO IL GENERALE FIGLIUOLO, GIUSTO PERCHE’ E’ UN MILITARE CHE INDOSSA LA DIVISA PER RENDERE UN SERVIZIO ALLO STATO PER COSE NON MILITARI / E c’è anche chi da ragione alla Sig.ra MURGIA / QUESTO IL TITOLO DELL’ESPRESSO ONLINE: Perché Michela Murgia ha ragione sul generale Figliuolo

Roma, 9 apr 2021 – DA MILITARE CHE SONO, NON MI SONO MAI POSTO IL PENSIERO SE GIRANDO IN DIVISA PER LE CITTA’, QUALCHE CITTADINO MI VEDEVA COME UN DITTATORE A SPASSO! Anzi, spero che vedendomi girare per la città il cittadino e le cittadine si siano sentiti più tranquilli, perchè chi indossa una divisa ha giurato fedeltà alla Nazione e ha accettato di mettersi anche al servizio dei Cittadini tutti.

SENTIRE DIRE QUINDI CHE UN MILITARE ITALIANO CHE APPARE IN TELEVISIONE FA PAURA PERCHE’ RICORDA I PAESI DITTATORIALI, NON SI PUO’ SENTIRE.

Certo siamo in un paese libero, e come un militare può girare in divisa e va rispettato, bisogna rispettare anche chi la pensa diversamente di noi. Ed ecco quindi che c’è anche chi la pensa diversamente e da ragione alla Sig.ra MURGIA, leggi l’articolo cliccando qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>