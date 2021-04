Allarme infezione legionella in una caserma militare di Lecce. La segnalazione con una lettera al Direttore del Sito Sassate.it

Roma, 10 apr 2021 – IL RACCONTO. Già da qualche mese, nel nostro Distaccamento è stato rilevato, nelle tubazioni dell’acqua, in tutti i servizi igienici e non, una grossa infestazione del batterio della legionella.

LO STATO DELL’ARTE.

Ad oggi nessuno è stato in grado di intraprendere alcuna azione per la disinfestazione dei citati locali, minacciando ogni qualvolta qualcuno cerca di chiedere informazioni in merito, di denunciare la vicenda alla Procura Militare. IL RACCONTO CONTINUA SUL PORTALE SASSATE.IT, CLICCA QUI >>>

.

