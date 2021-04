L’INCOMPRENSIBILE POLEMICA SUL GENERALE FIGLIUOLO / Rossi Domenico (Ex Presidente COCER): Oggi sul fatto quotidiano Marco Travaglio dice… “CHE a lui lo fa RIDERE”.

Roma, 10 apr 2021 – Dalla pagina Facebook di ROSSI DOMENICO (Tra gli alti e prestigiosi incarichi ricoperti, il Generale ROSSI e’ stato a lungo anche Presidente del CO.CE.R.).

Oggi sul fatto quotidiano Marco Travaglio dice: “Diversamente da Michela Murgia che ne è spaventata, devo confessare che a me il Comm. Str. Gen. C. Arm. F.P Figliuolo non fa paura: fa ridere. Più che un generale golpista mi ricorda un generico cabarettista”. Dissertando poi sulla “mirabolante campagna da 500.000 vaccini al giorno” che ovviamente sono intese come parole roboanti al vento va a sottolineare come “mi sforzo allo spasimo per prenderlo sul serio. Ma è più forte di me“.

Onestamente mi sono chiesto il motivo di queste uscite come quella di Crozza sui nastrini della Divisa del Gen. Figliuolo, della giornalista Murgia e ora di Travaglio e non ho trovato alcuna risposta sensata se non superficialità, non conoscenza, impossibilità di parlare di cose concrete, volontà mirata di creare turbative e/o dubbi/interrogativi tra le persone in un contesto che è già ahimè tutto meno che tranquillo.

Ognuno potrà giudicare sulle varie espressioni, in termini politici o generici, ma quello che non sopporto sono le bugie volutamente dette o le non verità. Perchè infatti Travaglio non dice che le vaccinazioni da quando è arrivato il Gen. Figliuolo sono passate da 135.000 alle 298.000 di ieri nonostante difficoltà varie note a tutti?

Perchè non dice che il trend è proprio in linea con il raggiungimento delle 500.000 dosi obj del Gen. Figliuolo? Perchè non dice che l’organizzazione della distribuzione e della vaccinazione spetta al Commissario Straordinario mentre l’approvvigionamento spetta al Governo? Perchè non parla del notevole incremento degli hub per la vaccinazione?

Non ho risposte se non assistere ancora una volta a delle ideologiche posizioni antimilitariste fuori dai tempi ma soprattutto fuori dalle attuali considerazioni della gente per gli uomini e donne in divisa. A chi le coltiva e le spaccia come verità assolute lascio il mio disprezzo. Domenico Rossi, (Facebook).



