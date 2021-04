Murgia “affondata”. Capitano Ultimo, Pinotti e il generale Tricarico: “Le divise ricordano il sangue versato”

Roberta Pinotti alla Murgia: “La politica non ha abdicato, ha scelto”

”Il generale Figliuolo è stato nominato commissario straordinario per l’emergenza Covid19, ma permane nel suo incarico di comandante della logistica dell’Esercito. Continua dunque ad usare la divisa perché svolge questo compito in quanto esponente delle Forze Armate, così come la usano i membri della Protezione civile e della Croce Rossa. Dunque, la politica non ha abdicato, ma ha scelto”.

Il generale Tricarico: “Non conosco la Murgia, ma conosco il suo partito…”

Alla lezione della Pinotti alla Murgia segue una reprimenda durissima, quella del generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare. Dà dell'"incolta" alla scrittrice: "Preoccuparsi per una uniforme in plancia di comando fa parte dell' incultura della difesa, purtroppo dominante in Italia".

