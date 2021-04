NUOVO ACCORDO COMMERCIALE A FAVORE DEGLI ISCRITTI, STIPULATO TRA USMIA E CONVENZIONI ISTITUZIONALI. Vediamo di cosa si tratta.

Roma, 11 apr 2021 – Grazie all’accordo commerciale che USMIA ha stipulato con ConvenzionIstituzioni.it, la prima piattaforma sconti riservata agli operatori della Pubblica Amministrazione e ai loro famigliari, tutti gli iscritti USMIA possono scaricare, previa registrazione online, un carnet CiCOUPON ILLIMITATI GRATIS e risparmiare in migliaia di attività affiliate in tutta Italia, dai beni di prima necessità ai prodotti di lusso per le esigenze di tutta la famiglia. Trovi tutto sul portale web di USMIA, clicca qui >>>



.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>