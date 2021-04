Concorso 11 Tenenti in SP Ruolo Forestale Carabinieri 2021

Roma, 12 apr 2021 – Pubblicato il Bando del Concorso 2021, per titoli ed esami, per la nomina di 11 Tenenti in Servizio Permanente nel Ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri.

POSTI



Gli 11 posti disponibili per il Concorso Tenenti in SP Ruolo Forestale Carabinieri 2021 sono così ripartiti:

a) 9 posti per i cittadini italiani in possesso dei requisiti sottoelencati, di cui uno riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

b) 2 posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a “eccellente”, in possesso dei requisiti sottoelencati