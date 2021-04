STATALI: bastone e carota / BRUNETTA: «Smart working se migliora efficienza, altrimenti si torna in ufficio.

Roma, 12 apr 2021 – ALLA FINE SI USA SEMPRE IL BASTONE E LA CAROTA? Sono parole che non dovrebbero essere usate. Se non si ottiene l’efficienza vuol dire che anche chi dirige NON e’ competente. E non e’ detto che in presenza uno dia il massimo di se. L’impegno dipende da vari fattori, che ognuno di noi puo’ immaginare.

Io sono convinto sempre dell’idea che nel 2009 ci penalizzarono pesantemente…. certo e’ cambiato il governo, il contesto, il periodo, ma l’Uomo, il Professore, il Ministro e’ sempre lo stesso Ministro della Funzione Pubblica dell’epoca.



SEGUE ARTICOLO DI STAMPA – IL MESSAGGERO.IT

Smart working nella Pubblica amministrazione? «Solo se migliorerà l’efficienza del lavoro e la soddisfazione del cliente, sennò si tornerà sul posto di lavoro». Parola del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che ne ha parlato in una conversazione con Pwc, grande società di consulenza. Il ministro ha fatto l’esempio di una conferenza dei servizi che si può fare in teleconferenza in modo efficiente e con soddisfazione. Non è invece accettabile una situazione come quella accaduta di sportelli al pubblico chiusi con scritto «chiuso per smart working». «I clienti finali sono stati silenziati», ha detto. L’articolo completo continua qui >>>

