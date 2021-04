CARABINIERI: PROCESSO “PIACENZA LEVANTE”

Roma, 13 apr 2021 – ll processo cosiddetto “Piacenza Levante”, dove il Nuovo Sindacato Carabinieri si è costituito parte civile, sta entrando nelle fasi finali. Ieri nella requisitoria il Pubblico Ministero ha posto l’accento su quella che è stata definita “la follia dei numeri” ossia “l’ossessione spasmodica da parte di alcuni vertici per gli arresti che non servivano per migliorare la sicurezza ma derivavano da una rivalità con i carabinieri della compagnia di Bobbio e per snocciolare numeri, statistiche e attività sia nelle conferenze stampa sia nelle varie ricorrenze. Una deriva che ha fatto perdere l’obiettivitá.”

Ancora una volta e a maggior ragione ci chiediamo quale fosse il rapporto che c’era tra la pressante richiesta di numeri statistici dell’attività operativa da parte della scala gerarchica piacentina , e la possibilità che potevano avere le “mele sane” di ribellarsi al sistema e respingere le pressioni. Il 26 aprile sarò a Piacenza con il nostro Avvocato di parte civile Maria Grazia Russo ad assistere alla parte finale della requisitoria.

Massimiliano Zetti, Nuovo Sindacato Carabinieri

ARGOMENTO CORRELATO

.

