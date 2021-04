Astrazeneca, Figliuolo manda un generale a studiare il modello lucano

Roma, 15 apr 2021 – Replicare il “modello Basilicata” in tutto il Paese. Se si arriverà a una direttiva nazionale si capirà nei prossimi giorni, per ora il generale Francesco Paolo Figliuolo sta valutando l’ipotesi. Per questo, stamattina, ha inviato a Potenza il generale del comando logistico dell’Esercito, Antonio Battistini, suo stretto collaboratore.

Missione: studiare l’iniziativa organizzata dalla Regione per accelerare sulla campagna vaccinale e smaltire le dosi rimaste del vaccino AstraZeneca. Ossia “l’open day” grazie al quale da lunedì 12 aprile a mercoledì 14 aprile, in tre giorni sono stati vaccinati con farmaco anglo svedese centinaia di lucani di età compresa tra i 60 e i 79 anni che non si erano prenotati.

CONTINUA A LEGGERE>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>