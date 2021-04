Roma, 16 apr 2021 – I Carabinieri dei “Nuclei CC Subacquei” rappresentano un’eccellenza dell’Arma dislocata sul territorio nazionale a sostegno dei reparti territoriali in operazioni di polizia giudiziaria che comportato la ricerca o il recupero dai fondali di corpi di reato o reperti, ovvero in attività di soccorso in occasione di alluvioni.

