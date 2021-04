PRESENTATO EMENDAMENTO SULLA: possibilità ai militari di cedere parte delle proprie ferie a colleghi che abbiano necessità di assistere familiari in particolari condizioni di salute. INFO A CURA DI: Pasquale FICO, Delegato COCER Esercito/Interforze

Roma, 16 apr 2021 – (Nella foto di copertina: Primo Luogotente Pasquale FICO, Delegato COCER Esercito/Interforze). Comunicato INFO-COCER: Le Senatrici Donatella Conzatti e Laura Garavini hanno presentato un emendamento al decreto legge “sostegno” per dare la possibilità ai militari di cedere parte delle proprie ferie a colleghi che abbiano necessità di assistere familiari in particolari condizioni di salute, estendendo alle donne e agli uomini che vestono l’uniforme una possibilità che già esiste per altri lavoratori.

Voglio ringraziare le senatrici per questa dimostrazione di attenzione e solidarietà nei confronti del personale militare e delle famiglie spesso costrette a vivere molti dei disagi e sacrifici dei loro congiunti tanto più quando si tratta di famiglie, ormai sempre più numerose, dove più di un componente veste la divisa. So di esprimere il pensiero di tanti colleghi impegnati in Italia e all’estero a garantire la sicurezza dei nostri concittadini anche in questi ultimi difficili mesi di pandemia. Sono certo che il Governo non si opporrà all’emendamento che mi auguro venga sostenuto anche da un ampio consenso parlamentare.

Roma, 16-04-2021

Primo Luogotente Pasquale FICO

Delegato COCER Esercito/Interforze

