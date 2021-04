Roma, 16 apr 2021 – CEDOLINO APRILE 2021. Per chi e’ interessato, sul portale NOIPA e’ stato pubblicato oggi il CEDOLINO STIPENDIO del mesi di APRILE 2021. La valuta e’ per il 23 aprile. Forse qualcuno si trova la una tantum del riordino. Ma non per tutti.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>