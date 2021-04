Militare della Marina Militare morto a Siracusa, i Nas hanno consegnato il lotto di Astrazeneca a un laboratorio olandese

Roma, 18 apr 2021 – SI DOVRA’ STABILIRE SE IL DECESSO E’ STATO CAUSATO DAL VACCINO, OPPURE PER ALTRA CAUSA. I carabinieri del Nas di Catania hanno concluso le operazioni di consegna dei campioni di vaccini anticovid-19 AstraZeneca presso il ‘R.I.V.M.’, Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e l’Ambiente, che ha sede in Olanda, nella cittadina di Bilthoven a pochi chilometri da Amsterdam. L’istituto comprende anche il Laboratorio Europeo ufficiale, designato per l’esecuzione delle analisi volte a stabilire le caratteristiche chimico-fisiche del lotto ABV2856, sottoposto a sequestro su tutto il territorio nazionale dalla Procura della Repubblica di Siracusa nell’ambito delle attività di indagine scaturite a seguito del decesso del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paterno’. L’articolo continua su Ragusaoggi.it, clicca qui >>>



