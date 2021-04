IL SINDACATO ITAMIL ESERCITO PRESENTA “ IL RAPPORTO ANNUALE SULLE CONDIZIONI DI VITA E LE ASPETTATIVE DEI MILITARI DELL’ESERCITO ITALIANO”.

Roma, 20 apr 2021 – Il Sindacato ITAMIL ESERCITO ritiene che la componente umana sia, per l’organizzazione militare il principio base per la funzionalità di tutta l’organizzazione umana, essenziale e insostituibile. Pertanto in quanto parte sociale riconosciuta con l’asseverazione del Ministero della Difesa il 2 novembre 2020 riserviamo alla componente umana la dovuta attenzione, solo attraverso il benessere, la valorizzazione professionale, la sicurezza si ottengono dei risultati. Abbiamo il piacere di presentare il nostro “Rapporto annuale sulle condizioni di vita e le aspettative dei militari dell’Esercito”.

Il nostro documento contiene al suo interno il pensiero, le idee, le proposte segnalate dai nostri tesserati attraverso i nostri Dipartimenti tematici,delle commissioni di categoria, dei nostri Comitati regionali e le sezioni distribuite in quasi tutto il territorio nazionale. Al riguardo, riteniamo che i contenuti dei singoli argomenti siano degli stimoli, considerati essenziali affinché i problemi vengano affrontati in modo concreto.

La condizione militare deve essere un elemento di assoluta positività, ma per assumere concretezza si sviluppare analizzando tre aspetti fondamentali . In questo documento, si apriranno le basi per un graduale cambio di mentalità tra: le organizzazioni sindacali,il datore di lavoro (l’amministrazione), la politica che legifera attraverso il parlamento, portando a compimento le aspettative del personale garantendo altresì la massima efficienza della nostra forza Armata al servizio dello Stato.

Nel documento abbiamo trattato i seguenti argomenti: specificità, previdenza e trattamento economico, condizioni alloggiative del personale militare, riordino dei ruoli e valorizzazione professionale dei militari, ricollocazione dei reparti militari al centro -sud Italia, proposte in tema di stabilità familiare, report sui Volontari dell’Esercito, tutela della salute e del posto di lavoro, onoreficenze militari, aspetti di carattere sociale.

Il presente documento verrà trasmesso al vertice militare dell’Esercito, al Ministro della Difesa, a tutti i gruppi parlamentari delle due Commissioni Difesa “Camera e Senato”, nella speranza di essere auditi all’interno delle aule del parlamento per un confronto sul tema delle condizioni di vita e le aspettative dei Militari.

Il Rapporto Annuale lo puoi prelevare in PDF, clicca qui >>>

Organizzazione Sindacale ITAMIL ESERCITO

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>