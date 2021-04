E’ tempo di iniziare a parlare del Premio Incentivante per il personale della Guardia di Finanza

Roma, 20 apr 2021 – Dal Sindacato Nazionale Finanzieri. Come è noto le finalità per l’attribuzione delle risorse stanziate/confluite nel fondo dei servizi istituzionali sono disciplinate dall’art. 53 del DPR 164/02 e vanno corrisposte al personale per compensare:

l’impiego in compiti o incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagi; le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria; l’incentivazione della produttività collettiva, al fine del miglioramento dei servizi; la presenza qualificata.

Inoltre, possono essere utilizzate per:

fronteggiare particolari situazioni di servizio; incentivare l’impegno del personale in attività operative e di funzionamento.

Per l’erogazione del premio per l’anno 2020 risulta una disponibilità finanziaria pari a circa 98.293.482,00 (circa 4.810.000,00 in più rispetto al 2019) derivanti da stanziamenti ordinari, specificità, assunzioni straordinarie.

I criteri di ripartizione delle risorse, come è noto, avviene per fasce:

Titolari Incarichi di comando: ….

