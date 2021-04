I Marescialli del 21° corso “Esempio” hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana

Roma, 20 apr 2021 – Si è svolta nei giorni scorsi, nella sala convegno Ufficiali della Caserma “Ettore Rosso”, sede del Comando Genio, la cerimonia di giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana di 11 Marescialli del 21° corso “Esempio”, appartenenti all’Arma del Genio.

La cerimonia, svolta nel pieno rispetto delle misure di contenimento per la prevenzione della diffusione del CoViD-19, ha visto i giovani Sottufficiali pronunciare la formula di Giuramento al cospetto della gloriosa e pluridecorata Bandiera di Guerra dell’Arma del Genio, che incarna i valori dei genieri di ieri e di oggi.

I Marescialli del 21° corso, effettivi al battaglione addestrativo della Brigata Genio, stanno completando l’iter formativo attraverso molteplici attività specialistiche d’Arma, le quali forniranno loro un’ampia preparazione professionale, a premessa dell’assegnazione ai reparti operativi.

Ogni anno il battaglione addestrativo della Brigata Genio svolge non solo percorsi di formazione per Sottufficiali e Ufficiali, ma molteplici corsi ad elevata connotazione tecnica in favore di tutto il personale dell’Esercito (esercito.difesa.it).

