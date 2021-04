Una spia Usa nei cieli d’Italia. La nostra intelligence rischia

Roma, 20 apr 2021 – Presto, un’infinità di trojan e di radar conquisteranno i cieli italiani per spiarci.

È questo il primo banco di prova per il neo sottosegretario alla Sicurezza Franco Gabrielli: una commessa aeronautica monstre del valore di circa 4 miliardi di euro assegnata agli Usa.

Il super poliziotto Gabrielli cerca di capire i vantaggi effettivi, per l’intelligence o per l’industria italiana, nell’acquisto, da parte della nostra Aeronautica, di 8 super aerei Usa Jamms dotati di apparecchiature speciali per intercettare e carpire ogni singolo segnale o movimento.

