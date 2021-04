Roma, 20 apr 2021 – (da AGENPARL) – “La legge che dovrebbe disciplinare l’attività sindacale all’interno delle amministrazioni ad ordinamento militare stenta a completare il percorso parlamentare e – di conseguenza – l’ormai inutile Rappresentanza Militare continua a sopravvivere; in taluni casi però, purtroppo non si limita a vivacchiare, ma si batte con vigore per tutelare uno dei temi a certuni più cari: i fogli di viaggio”. L’articolo completo continua su AGENPARL.EU, clicca qui >>>



.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>