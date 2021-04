NIGER – MALI E AFRICA: I RISCHI DELLE NOSTRE MISSIONI

Roma, 21 apr 2021 – L’Africa è instabile a cominciare dal Sahel dove gruppi armati affiliati ad al Qaeda , con forti radici in Mali, alimentano rivolte armate di gruppi di miliziani islamisti, a nord , saldandosi con elementi di Boko Haram a nord della Nigeria.

MALI

In MALI più del 90% della popolazione è di fede musulmana, su 23 milioni circa di abitanti, con tredici tribù che parlano 12 lingue locali più il francese. La estensione della nazione supera di 4 volte l’Italia,

Nella regione del Sahel convivono diverse missioni, con catene di comando differenti: Minusma ( UN) , dal 2013, Eutm-M ( European training mission) per l’addestramento delle forze armate; Barkhane, francese, oriantata al combattimento, che ha avuto ben 50 caduti che hanno alimentato forti contrasti in patria sulla convenienza politica e militare , inducendo la Francia a cercare alleati per trasformarla in missione multinazionale.

MALI SECONDO AFGANISTAN?

