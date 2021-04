NOTA STAMPA. Trattamento economico Corpi Speciali delle Forze Armate. ELIMINAZIONE DISPARITA’ TRATTAMENTO ATTUALMENTE ESISTENTE

Roma, 21 apr 2021 – Nell’ambito dell’audizione tenutasi oggi in Commissione Difesa in materia di trattamento economico dei Corpi Speciali delle Forze Armate ho chiesto di intraprendere ogni iniziativa volta a sanare la disparità attualmente esistente nel trattamento economico tra il personale appartenente alle differenti unità di Forze Speciali della Difesa, rendendo omogenee le indennità spettanti a “Incursori”, “Acquisitori Obiettivi” e “Ranger”.

Tale adeguamento non può essere più rimandato perché rappresenta un giusto riconoscimento a tutti quei militari sottoposti quotidianamente a enormi sacrifici in termini di rischi, responsabilità e disagi per garantire la sicurezza del nostro Paese.

Per tali ragioni, assicuro che mi impegnerò a seguire personalmente l’andamento dei lavori per la finalizzazione del progetto.

Roma, 21 aprile 2021

On.le Giusi Occhionero

Capogruppo IV Commissione Difesa Camera dei Deputati

