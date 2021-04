CANE FRANCESE MORTO IN COMBATTIMENTO IN MALI DECORATO IN INGHILTERRA

Roma, 26 apr 2021 – Un cane dell’esercito francese, morto in servizio, è stato insignito dalla medaglia Dickin in Gran Bretagna, massima onorificenza militare delle forze armate britanniche e del Commonwealth. Il pastore belga di razza Malinois sopranominato ‘Lucky Leuk’ o ‘Leuk la chance’ era in servizio nel comando Kiefer della marina francese.

Il cane, premiato a titolo postumo, è stato ucciso da un ribelle jihadista in Mali, nel maggio 2019. «In diverse occasioni i suoi interventi hanno salvato la vita della sua unità» ha sottolineato il responsabile dell’associazione People’s dispensary for sick animals (Pdsa), Jan McLoughlin.

