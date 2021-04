PERSONALE GUARDIA DI FINANZA: Concertazione decreto Fesi

La predetta nota cita che le risorse messe a disposizione per il FESI 2020 ammontano a circa 98,3 milioni di euro, con un incremento di circa 4,8 milioni di euro in più rispetto a quanto finanziato nel 2019; è, inoltre, prevista la valorizzazione della figura del “Capopattuglia”, oltre alla previsione di introdurre 2 (due) ulteriori fasce per la cosiddetta “Produttività collettiva” (presenza) e si sta valutando di considerare come tale, talune tipologie di assenza, in particolare quelle legate al congedo parentale della maternità.