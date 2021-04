Promozione al grado di LUOGOTENENTE dei Primi Marescialli appartenenti al ruolo Marescialli dell’Esercito Italiano, inclusi nell’aliquota di valutazione riferita al 31 dicembre 2019, aventi anzianità nel grado pari 2014, 2015, 2016 e 2017

Roma, 26 apr 2021 – Si rende noto che, con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200613 in data 23 aprile 2021, in corso di registrazione presso l’Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa, sono state disposte le promozioni al Grado di Luogotenente, dei Primi Marescialli dell’Esercito aventi anzianità nel grado pari 2014, 2015, 2016 e 2017.

La circolare e’ stata inoltrata da PERSOMIL a tutti i Comandi/Enti della FF.AA.. Circolare che contenendo dati sensibili NON possiamo pubblicarla sui web, come non la pubblica neanche piu’ PERSOMIL. Il protocollo e la data della circolare e’ indicata sull’immagine di copertina.

