Aeronautica Militare: Promozioni personale Sottufficiale

Roma, 27 apr 2021 – Il SIULM è costretto a tornare sulla questione delle promozioni che riguardano il ruolo dei marescialli, in particolare quella dei Primi Marescialli. Era il giorno 1° marzo 2021 quando la Commissione diffuse i quadri di avanzamento dei Primi Marescialli da promuovere a Luogotenente. A quasi due mesi da tale fatidico evento, non si è ancora giunti alla decretazione per permettere finalmente ai già maltrattati Marescialli dell’Aeronautica Militare di rivestire il tanto agognato grado apicale.

In mezzo a questa situazione ingarbugliata, ne sta già prendendo forma un’altra all’orizzonte. Tra i Militari ancora da promuovere con tale decretazione di avanzamento, ce ne sono alcuni che giuridicamente sarebbero Primi Luogotenenti dal 1° gennaio 2021 e, pertanto, dovrebbero già essere sottoposti a nuova valutazione. L’approfondimento continua sul portale del SIULM-AM, clicca qui >>>

