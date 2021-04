CARABINIERI : ATTACCO ALLE LIBERTÀ SINDACALI E PESANTI DISCRIMINAZIONI? INTERROGAZIONE PARLAMENTARE ON. MARCELLO GEMMATO FDI

Roma, 27 apr 2021 – Il caso dell’ attuale Segretario Regionale del SIULM Carabinieri Basilicata, M.llo CC Antonio Pagano, che è stato sanzionato dai vertici dell’Arma dei Carabinieri per aver rilasciato (nell’esercizio del suo mandato sindacale) dichiarazioni a tutela della salute del personale militare esposto ai rischi del Coronavirus durante la prima ondata pandemica.

Dopo la sospensione dal servizio di due mesi, irrogata al dirigente sindacale su proposta delle gerarchie militari, ed essere stato denunciato ai tribunali ordinario e militare ( procedimenti ambedue archiviati ), la questione, finalmente, approda in Parlamento con una interrogazione presentata ieri dall’onorevole Marcello Gemmato di FDI.

Come SIULM denunciamo i gravi episodi accaduti (perpetrati ai danni del nostro rappresentante con grave nocumento alla nostra Associazione Sindacale) e che tendono, ancora una volta, a comprimere i diritti e le libertà di rappresentanza sindacale costituzionalmente garantiti.

Pubblichiamo l’interrogazione parlamentare presentata dall’ On. Marcello GEMMATO ( FdI ) e, in attesa della risposta politica, ricordiamo che, per gli stessi episodi, abbiamo presentato un ricorso per condotta antisindacale al giudice ordinario, in qualità di giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori . Nei prossimi giorni l’autorità giudiziaria scioglierà la riserva assunta nell’udienza del 1° aprile 2021.

ECCO IL TESTO DELL’ INTERROGAZIONE :

Interrogazione a risposta in Commissione:

GEMMATO. — Al Ministro della difesa,

al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che: il 28 dicembre 2020, al segretario regionale della Basilicata del sindacato italiano unitario lavoratori militari (SIULM -Associazione professionale a carattere sindacale militare), dottor Antonio Pagano (M.llo dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Potenza), veniva notificato il decreto del direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui gli veniva irrigata la « sospensione disciplinare dall’impiego » per mesi 2 quale provvedimento finale del procedimento disciplinare di stato, instaurato per aver rilasciato al TG regionale, in data 30 marzo 2020 (nel pieno della prima ondata pandemica), dichiarazioni afferenti la carenza di dispositivi di protezione individuale a disposizione delle forze di polizia a livello nazionale;

