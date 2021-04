Il buio sotto la divisa – Morti misteriose tra i servitori dello Stato – Invito alla lettura

Roma, 27 apr 2021 – Dentro c’è Bruno Fortunato, il poliziotto che arrestò la brigatista Nadia Desdemona Lioce. Santino Tuzi, il carabiniere la cui testimonianza ha dato una svolta alle indagini sulla morte di Serena Mollicone. Fedele Conti, il capitano della Finanza la cui vicenda si lega agli intrecci tra potere e corruzione a Fondi.

Si intitola “IL BUIO SOTTO LA DIVISA” e racconta sei storie di uomini appartenenti alle forze dell’ordine il cui suicidio (o presunto tale) si lega a grandi fatti di cronaca o alla quotidianità, spesso altrettanto complessa, che affronta chi indossa una divisa nel nostro Paese.

Un libro tra inchiesta e racconto, scritto con parecchio cuore e con la fiducia di chi mi ha aperto il suo per tenere vive storie che ci riguardano tutti e per fare luce sul fenomeno dei suicidi tra le forze dell’ordine.

Scoprite tutti i protagonisti il 29 aprile, in libreria e negli store online.

