PROCESSO PIACENZA LEVANTE: Il Nuovo Sindacato Carabinieri, ha depositato le proprie conclusioni al processo di Piacenza a cura del difensore di Parte Civile, Avvocato Maria Grazia Russo.

Il difensore ha sottolineato come il cosiddetto SISTEMA LEVANTE, non si sarebbe mai potuto realizzare se non vi fosse stata l’atteggiamento accondiscendente di un pezzo di scala gerarchica che nell’assurdo gioco sui numeri degli arresti, offriva supporto o sorvolava sulle irregolarità ben note, ad esempio la mancata segnalazione al Prefetto degli assuntori di stupefacenti da parte dei militari della caserma di Piacenza Levante.