Proposte e disegni di Legge in materia di previdenza per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Roma, 27 apr 2021 – Nella seduta n. 484 del 12 aprile 2021 è stata annunciata la presentazione, da parte dell’Onorevole Davide Galantino (FdI), della proposta di legge A.C. 3006 avente per oggetto “Disposizioni per la perequazione previdenziale in favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e delega al Governo per l’istituzione di una prestazione previdenziale integrativa destinata al medesimo personale”.

Nella seduta n. 317 del 20 aprile 2021 è stata annunciata la presentazione, da parte della Senatrice Roberta Pinotti (PD), del disegno di legge A.S. 2180 avente per oggetto “Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico”.

Entrambe le proposte, che hanno natura ordinaria e risultano ancora da assegnare, non sono ancora disponibili. (Sinafi)



