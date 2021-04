Come chiedere il riconoscimento del periodo militare svolto all’estero e accedere alla pensione con quota 100

Roma, 28 apr 2021 – Il periodo di servizio militare è utile per determinare il diritto e la misura della pensione.

L’accredito dei contributi figurativi avviene a domanda dell’interessato, quindi non è automatico. Condizione particolare per farlo è che tale periodo di servizio militare non sia coperto da altra contribuzione previdenziale.

Detto questo, il periodo di servizio militare prestato all’estero è equiparato a periodo di lavoro. Nel caso in specie il servizio militare è stato svolto in Francia, Paese con il quale sussistono accordi di convenzione con l’Italia ai fini pensionistici.

