ITAMIL ESERCITO: PIENA SODDISFAZIONE DEI PUNTI OPERATIVI DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO. BENE L’ON. SALVATORE DEIDDA (COMMISSIONE DIFESA),IL MINISTRO DELLA DIFESA “PENSI AI MILITARI”.

Roma, 28 apr 2021 – Punti operativi del Gen. Paolo Serino, Itamil Esercito esprime soddisfazione: “In piena linea con noi, continueremo senza sosta a rappresentare nostri colleghi. Onorevole Guerini pensi ai militari”

ROMA. Addestramento, personale, sistemi, infrastrutture e organizzazione. Sono queste le linee programmatiche che si è posto il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Pietro Serino, e che ha esposto alle commissioni di Camera e Senato.

L’attenzione è rivolta al riconoscimento delle specificità dei militari, alla valorizzazione delle competenze professionali, alla formazione, alla riduzione del precariato ed al modello di arruolamento dei volontari. Temi riguardo cui ha lungo discusso e per cui si sta battendo dal primo giorno di costituzione, il sindacato “Itamil Esercito”, che, in una nota stampa, ha voluto esprimete tutta la sua soddisfazione per quanto affermato dal Generale C.A., Paolo Serino. L’articolo completo continua qui >>>

