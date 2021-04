Conclusi gli impegni addestrativi della “Pegaso 1/2021 al Ce.Si.Va e della livex “Scorpione 2/2021” al C.A.T. di Monte Romano a favore della Brigata “Friuli”

Roma, 29 apr 2021 – Dal 12 al 21 aprile doppio impegno esercitativo del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito (Ce.Si.Va.) a favore delle Unità dell’Esercito di prossimo impiego nei vari teatri operativi internazionali d’interesse della Forza Armata.

Presso la caserma “Giorgi” di Civitavecchia si è tenuta l’esercitazione per Posti Comando “Command Post Exercise” (CPX) – “Computer Assisted Exercise” (CAX) “Pegaso 1/2021”, mentre il Centro di Addestramento Tattico di Monte Romano ha ospitato la livex “Scorpione 2/2021”.

L’attività presso il Centro “constructive” del Ce.Si.Va. si è focalizzata sull’organizzazione di esercitazioni volte a testare il raggiungimento delle capacità operative, individuate come “fondamentali”, della Brigata “Friuli”. L’esercitazione è stata preceduta da una fase di studio dello scenario di previsto impiego, analisi degli obiettivi addestrativi da conseguire e definizione delle aree funzionali e delle situazioni operative da valutare.

La fase pratica è stata invece dedicata alla somministrazione degli eventi realistici, comprendenti anche le circostanze critiche e di “stress decisionale” che devono essere gestite dai Comandanti e dagli Staff.

Nel contempo, presso il poligono di tiro di Monteromano, il dipendente Centro di Addestramento Tattico di 1° livello si è svolta l’esercitazione livex “Scorpione 2/2021”.

Le attività “Livex” dei C.A.T. hanno lo scopo di consentire alle unità in addestramento di operare, attraverso l’impiego dei sistemi di simulazione live a partiti contrapposti, in ambienti reali, utilizzando le armi individuali, i veicoli e i sistemi d’arma in dotazione.

Nel contesto della “Scorpione 2/2021”, le unità amiche (BLUFOR), costituite da un complesso minore del 66° reggimento Fanteria, articolato su 4 plotoni, integrato da 1 assetto ACRT dell’8° reggimento Genio guastatori, si sono contrapposte a quelle nemiche (OPFOR), formate da un plotone del 1° reggimento “Granatieri di Sardegna” e “Lanceri di Montebello 8°”.

Anche l’evento addestrativo “livex” è stato preceduto dallo studio dello scenario e degli obiettivi addestrativi, nel corso del quale sono stati schierati i sensori di rilevamento sul campo e i dispositivi mobili per il controllo e la valutazione dell’esercitazione.

Durante la fase pratica si sono sviluppate azioni continuative sul terreno di 36/48 ore, seguite costantemente da un team di osservatori/controllori e analisti in grado di monitorare e valutare i processi decisionali dei Comandanti di ogni livello ed il comportamento sul terreno delle Unità.

Il Ce.Si.Va. costituisce il principale riferimento per l’applicazione della simulazione addestrativa nell’approntamento dei Posti Comando, degli Staff e delle Unità destinate all’impiego fuori del territorio nazionale. FONTE: CESIVA.

