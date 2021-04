Interrogazione parlamentare a seguito intervento del Nuovo Sindacato Carabinieri in attesa di nuova disciplina (sollecitata sempre da NSC) circa il calcolo delle assenze dovute ad assenze riconducibili a malattie di servizio.

Roma, 30 apr 2021 – CARABINIERI, DIFESA: APPROFONDIREMO QUESTIONE CONGEDO MATERNITÀ PER CONCORSI.

29/04/2021 13:15 (Public Policy) – “Di conseguenza, non sarebbero stati conteggiati i giorni di assenza dal servizio menzionati nel modello; il conteggio dei giorni di astensione obbligatoria per congedo di maternità solo ai fini dell’anzianità di servizio ma esclusi dal conteggio dei punteggi incrementali, ben cinque mesi, possono determinare l’esito di un concorso. La gravidanza fisiologica nel 2020 non può essere considerata alla stregua di una malattia invalidante”, si legge nell’interrogazione Cattoi.

La sottosegretaria alla Difesa ha rassicurato che “la tematica sollevata con l’interrogazione, tuttavia, è degna della massima attenzione e, in considerazione di ciò, i competenti uffici del dicastero procederanno a condurre i necessari approfondimenti volti ad individuare le soluzioni più eque e conformi al peculiare ordinamento militare, onde non penalizzare la condizione della genitorialità nel mondo delle Forze armate”. (Public Policy)



