La Nato annuncia: “Il ritiro dall’Afghanistan è iniziato”

Roma, 30 apr 2021 – ll ritiro dall’Afghanistan “sarà un processo ordinato e coordinato – si legge nel comunicato – La sicurezza delle truppe sarà una priorità assoluta in ogni fase del percorso e si stanno adottando tutte le misure necessarie per mantenere il personale” in sicurezza. Perciò non saranno diffusi “dettagli operativi, inclusi i numeri delle truppe o le tempistiche di ciascun Paese”.

“Qualsiasi attacco talebano durante il ritiro riceverà una risposta energica. Abbiamo in programma di completare il nostro ritiro entro pochi mesi”, conclude la nota ufficiale.

