Roma, 1 mag 2021 – In attesa dell’imminente Decreto Biennale alloggi Difesa, Casadiritto augura un Buon 1° Maggio 2021 in difesa di un canone equo per tutti gli Utenti e solidarietà per le famiglie tutt’ora in pericolo di sfratto.

CASADIRITTO

