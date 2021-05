Roma, 3 mag 2021 – E’ in corso di ultimazione nel centro storico di Vicenza il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale, del peso di oltre 220 chili, particolarmente deteriorata, da parte degli artificieri dell’Esercito italiano in capo all’8/o Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore”. Le operazioni dovrebbero durare circa sette ore, per concludersi attorno a metà pomeriggio (ANSA>>>>>).

