Formazione di base per i neo Volontari dell’Esercito del 1°blocco 2020

Roma, 5 mag 2021 – Nei giorni scorsi, sono giunti ai quattro Reggimenti Addestrativi, l’85° di Montorio Veronese, l’80° di Cassino, il 235° di Ascoli e il 17° di Capua, 491 giovani per la frequenza del Corso di base per Volontari in ferma Prefissata di un anno (VFP1).

Le procedure di afflusso, iniziate lunedì 26 aprile, sono state ripartite su più giornate al fine di assicurare il corretto distanziamento interpersonale e il rispetto dei protocolli sanitari emanati in materia di contrasto e contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Nelle prossime sei settimane, i Volontari del 1° blocco 2020 saranno impegnati nella frequenza del corso di formazione, orientato all’apprendimento dei principi e dei valori etici dell’organizzazione militare, ad una adeguata preparazione fisica, alla conoscenza di base per l’impiego dell’armamento individuale e dell’equipaggiamento in dotazione, nonché all’addestramento individuale al combattimento.

I giovani VFP1, al termine dell’iter formativo-addestrativo, nel prossimo mese di giugno, saranno destinati alle varie Unità della Forza Armata, dislocate su tutto il territorio nazionale (esercito.difesa.it).

