Dalla base della Us Navy di Sigonella droni e aerei spia americani decollano quasi quotidianamente per voli di ricognizione verso il confine russo

Roma, 6 mag 2021 – Un Boeing Poseidon – 8A della Us Navy è decollato questa mattina dalla base NAS di Sigonella in Sicilia per una doppia missione Isr sul Mar Nero in coppia con un altro Boeing dell’aviazione statunitense decollato dalla base Souda Bay a Creta.

I due aerei militari da ricognizione hanno sorvolato la costa della Crimea. Lo rivelano i tracciati di volo resi pubblici dal portale ItaMilRadar.

