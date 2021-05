Denuncia carabiniere per violenza sessuale in caserma: condannata per calunnia

Roma, 6 mag 2021 – Condannata per calunnia. Trentasette anni, residente a Ravenna, la donna aveva denunciato un carabiniere di Napoli lamentando una violenza sessuale subita in caserma, violenza secondo i giudici in realtà mai verificatasi. All’imputata, processata con rito abbreviato, sono stati inflitti un anno e quattro mesi di carcere con pena sospesa. Dovrà inoltre pagare al militare partenopeo (51 anni, al tempo in servizio a Ravenna) una provvisionale di 5mila euro.

La Procura aveva chiesto l’assoluzione, ritenendo che nelle parole della donna potesse non esserci dolo. La vicenda, denunciata a dieci mesi dai fatti, risale alla mezzanotte tra il 10 e l’11 gennaio 2018 quando il militare, adducendo questioni investigative, aveva fatto entrare al comando provinciale due donne conosciute poco prima in un bar, tra cui appunto la 37enne……

