NEWS AUSILIARIA 2021 / RESA NOTA LA CIRCOLARE sulla “Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria per il 2021 degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare”

Roma, 6 mag 2021 – COLLOCAMENTO MARESCIALLI E UFFICIALI NELLA POSIZIONE DI AUSILIARIA ANNO 2021 O IN ALTERNATIVA EFFETTUARE ENTRO 15 GIORNI LA SCELTA/OPZIONE DEL COSI’ DETTO “MOLTIPLICATORE”. Con la circolare di PERSOMIL del 6/5/2021 sono stati resi noti gli elenchi per la cessazione anticipata dal servizio ed al collocamento in ausiliaria di 40 Ufficiali e 200 Marescialli, rientranti, per il 2021, nel contingente annuo massimo fissato dall’art. 2230 del C.O.M.; al riguardo, si precisa, che in ossequio alla riserva fissata al comma 1-bis nell’ambito dei posti previsti per gli Ufficiali, 20 posizioni sono da attribuite a Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti.

Al riguardo, si fa presente che, alla data odierna, i titolari del beneficio, sono individuati nei primi 40 Ufficiali e 200 Marescialli compresi nei rispettivi elenchi.

