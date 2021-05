Roma, 6 mag 2021 – Se non piaci ai vertici ti tolgono l’assenso? Non c’e’ dubbio che urge una legge che disciplini il funzionamento dei sindacati militari. Una legge che tolga qualsiasi interferenza dei vertici militari, rendendoli autonomi come gia’ avviene per i sindacati del personale civile.

Ma sentiamo dalle parole di Luca Marco Comellini (Sindacato dei Militari) cosa e’ successo ad ASSOMILITARI.

Il video lo puoi ascoltare cliccando qui >>>

