FLASH SUL BLOCCO DEGLI SFRATTI DELLA DIFESA, IN RELAZIONE AI DECRETO “ DDL 2144” IN APPROVAZIONE AL PARLAMENTO

Roma, 9 mag 2021 – ALLOGGI DEMANIALI PERSONALE DIFESA. Seppure nelle condizioni di criticità di salute note, riguardante il Coordinatore, CASADIRITTO sta attentamente seguendo l’imminente scadenza del blocco degli sfratti nel settore degli alloggi militari.

In Parlamento è in discussione il DDL n.41 ex DDL 2144, che come noto all’art. 40 , in alcuni casi, proroga gli sfratti in particolari condizioni derivanti dalla data della sentenza del giudice. In questo contesto gli alloggi della Difesa non sono compresi nel blocco. La data riguardante il blocco degli alloggi militari rimane quindi fissata al 30 giugno 2021.( Decreto Milleproroghe e relativo ODG con impegno di Governo). Nell’attuale passaggio parlamentare , CASADIRITTO ha tentato inutilmente , di far inserire nel testo poi approvato dal Senato, un emendamento che prevedeva la proroga fino al 31 dicembre 2021 . Ma questo tentativo si è scontrato contro la reiterata intransigenza e contro la ragione e chi nella Difesa che “ CONTA” ha spalmato tutto il suo ruolo di “ influencer” a piene mani su tutto l’arco parlamentare… adottando la tattica del “ catenaccio” a prescindere.

Ora nel successivo passaggio alla Camera ci sarà un nuovo tentativo, almeno con un ODG, ma che sia di “ Impegno” e non una vaga promossa di valutare. I passaggi alla Camera dovranno iniziare lunedì 10 maggio ed essere improrogabilmente ultimati al massimo entro il 21 maggio pena la scadenza del DDL. Gli utenti quindi sono invitati ad inviare al proprio gruppo parlamentare o al singolo Deputato di riferimento, una email di sensibilizzazione in materia, chiedendo cioè che si adoperi per un rinvio del Blocco degli sfratti degli alloggi della Difesa al 31 dicembre 2021.. Tale data e tale proroga , lo ripetiamo, dovrà avere un duplice obiettivo: dare il tempo necessario per permettere l’uscita e l’applicazione dell’emanando Decreto Biennale Ministro della Difesa e nel contempo risolvere, seppure momentaneamente , le condizioni che assillano le famiglie che nel frattempo hanno ricevuto l’Atto formale in corso da parte dei Comandi, di Recupero dell’alloggio. Chi vuole partecipare all’iniziativa, lo faccia presto Un caro saluto e un abbraccio

IL COORDINATORE DI CASADIRITTO

Sergio Boncioli

Roma li 9 maggio 2021

