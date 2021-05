Air Force – I caccia del futuro senza pilota con Skyborg

Roma, 10 mag 2021 – Non è di certo la prima volta che l’intelligenza artificiale sale a bordo di un aereo. Ma quello di Skyborg è un progetto che va oltre l’immaginazione, pronto a far decollare, atterrare e manovrare un caccia in completa autonomia.

Di questa sperimentazione avevamo parlato un paio di anni fa in occasione della sua presentazione. Allora si diceva che “l’obiettivo è quello di schierare un aereo modulare simile a un caccia che possa aggiornare i piloti su quanto succede e collaborare con loro in maniera più autonoma”. Il progetto è andato avanti spedito, raggiungendo risultati eccezionali. L’Air Force Life Cycle Management Center ha rivelato che è stato eseguito il primo volo test del velivolo tattico Kratos UTAP-22 guidato esclusivamente dall’intelligenza artificiale, privo di pilota a bordo…..

