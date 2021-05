Alleanze e missioni – Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa

Roma, 10 mag 2021 – Il Presidente Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di Difesa per venerdì prossimo, a un mese esatto dal vertice della Nato che porterà Joe Biden a Bruxelles.

È la prima riunione al Quirinale per il governo Draghi, con un’agenda ricca, tra Difesa europea, impegni all’estero (focus sull’Africa) e investimenti nel settore, Pnrr compreso



La preparazione al vertice della Nato, gli impegni all’estero (dall’Afghanistan alla Libia) e il ruolo del settore per il piano di ripresa e resilienza. Sono questi i punti principali nell’agenda del Consiglio supremo di Difesa, convocato per venerdì prossimo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

