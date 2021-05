Assegno unico figli a regime da gennaio 2022: cosa significa?

Roma, 10 mag 2021 – L’assegno unico per i figli entrerà a regime da gennaio 2022 come indicato dalla ministra per la Famiglia Elena Bonetti qualche giorno fa. Ma cosa significa?

L’assegno unico per i figli fino a 21 anni a partire dal 7° mese di gravidanza della madre dovrebbe entrare ufficialmente in vigore dal 1° luglio 2021, ma a quanto pare non sarà così.

Il problema fondamentale non sta solo nei tempi stretti per la definizione dei decreti attuativi della legge delega in vigore da aprile che disegna la cornice entro la quale andranno a definirsi criteri e modalità specifiche dell’assegno unico per i figli, ma anche nel fatto che la nuova misura dovrà andare a sostituire tutta una serie di bonus per le famiglie, ANF e detrazioni fiscali con un passaggio che dovrà essere graduale.

CONTINUA A LEGGERE>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>