Concorso 170 AUFP Marina Militare 2021 – Scadenza 03-06-2021

POSTI



Il Concorso AUFP Marina Militare 2021 prevede 170 Posti, così ripartiti:

44 Posti per l’ammissione al 22° corso AUFP , ausiliari del Ruolo Normale ,di cui: 12 Posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale , di cui: 1 per ingegneri elettrici 1 per informatici 1 per ingegneri meccanici 9 per ingegneri navali 5 Posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali di cui: 4 per informatici 1 per chimici 11 Posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture , di cui: 4 per ingegneri elettrici 7 per ingegneri civili o architetti 14 Posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo , di cui: 12 per medici 2 per farmacisti 2 Posti per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo

56 Posti per l’ammissione al 22° corso AUFP , ausiliari del Ruolo Speciale ,di cui: 48 Posti per il Corpo di Stato Maggiore 2 Posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali , per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare 6 Posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo , di cui: 4 per biologi 2 per odontoiatri

40 Posti per l’ammissione al 23° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale, Corpo delle Capitanerie di Porto

30 Posti per l’ammissione al 23° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale, Corpo delle Capitanerie di Porto

Per ciascun Corpo sono previste riserve di Posti (che possono essere consultate all’interno del Bando) a favore dei diplomati presso le Scuole Militari e/o dei figli di militari deceduti in servizio e/o al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze Armate. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.