Concorso 6 AUPC Marina Militare 2021 – Scadenza 03-06-2021

POSTI



Il Concorso prevede 6 Posti, di cui:

4 Posti per il Corpo di Stato Maggiore

2 Posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto

Dei 6 Posti a Concorso 1 è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze Armate. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.