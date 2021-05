Forze Armate: supporto alle autorità sanitarie locali nell’ambito della campagna vaccinale nelle isole minori

Roma, 10 mag 2021 – ​Le Forze Armate, nell’ambito dell’operazione EOS, voluta dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, disposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo Vecciarelli e diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze, contribuirà alla campagna vaccinale nelle Isole minori in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria, la Difesa assicurerà l’impiego di un idoneo dispositivo interforze, personale e assetti, per la somministrazione di vaccini a favore della popolazione delle isole Eolie e dell’Isola di Capraia, in coordinamento con le altre istituzioni e Dicasteri, garantendo un’adeguata cornice di sicurezza.

In particolare, il prossimo 7 maggio le Forze Armate impiegheranno propri assetti per il trasporto del personale sanitario presso l’isola di Salina. Il personale sanitario, composto da medici e infermieri militari, supporteranno, fino a termine esigenza, le strutture sanitarie locali, per l’inoculazione dei vaccini alla popolazione. Si proseguirà, successivamente, con la campagna vaccinale nelle rimanenti isole dell’arcipelago delle Eolie.

Nella stessa giornata, sarà svolta la medesima attività a favore della popolazione dell’isola di Capraia. La Difesa invierà personale sanitario militare, fino a termine esigenza, per le attività di somministrazione vaccinale alla popolazione, in concorso con le strutture sanitarie locali (difesa.it).

