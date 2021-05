Sottufficiale dell’Esercito e la compagna muoiono in un incidente stradale

Roma, 10 mag 2021 – DAL SITO UMBRIAON.IT – Un militare di 36 anni – Pasquale Vozza, originario di Casagiove (provincia di Caserta) – è morto domenica mattina a seguito di un terribile incidente stradale sulla Perugia-Bettolle, poco oltre il confine umbro, all’altezza dell’abitato Cortona. Era con la compagna, Chiara Esposito (33 anni), a sua volta deceduta nel pomeriggio dopo il disperato tentativo di salvarla, con corsa all’ospedale di Siena, dove era stata trasportata in elicottero.

Stavano tornando a casa, a Cremona, dopo una breve vacanza in Umbria che si erano concessi approfittando di una licenza dell’uomo – sottufficiale dell’Esercito – per il weekend. Per cause ancora da ricostruire, l’auto sulla quale stavano viaggiando si è ribaltata più volte sbalzandoli all’esterno dell’abitacolo. Fatali i traumi riportati nella caduta.

