Cordella (ANPPE) : i dati EURISPES 2021 premiano ancora i Vigili del Fuoco

Roma, 13 mag 2021 – “Anche per il 2021, i dati Eurispes, premiano i Vigili del Fuoco dandoci ancora più fiducia – è quanto dichiara il Presidente di Anppe Vigili del Fuoco Fernando Cordella – rispetto all’anno scorso, aumenta la fiducia al Vigili del Fuoco che si attesta al 87, 7, considerato “un eroe speciale”.

“Avere una così alta fiducia è fondamentale per il lavoro che quotidianamente svolgiamo, questo ci gratifica, ma è importante che coloro che ci governano intraprendano una volta per tutte, in particolare con la fase contrattuale che è appena iniziata, la strada degli investimenti, che devono essere strutturali e non saltuari come ad esempio con l’equiparazione stipendiale e previdenziale alla pari delle altre forze di polizia e il ripristino della maggiorazione dell’indennità di rischio.

Ringraziamo i cittadini che ancora una volta hanno creduto nel nostro lavoro” conclude Cordella.

