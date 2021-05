Servizi segreti, cambio al vertice dei Servizi Segreti italiani: Il Presidente Mario DRAGHI nomina Direttrice del DIS l’Ambasciatrice Bellomi

Roma, 13 mag 2021 – L’Ambasciatrice Elisabetta BELLONI e’ la prima donna alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dello Stato italiano. Mario Draghi ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni come nuovo direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza: è la prima donna a ricoprire l’incarico.

Della nomina il premier ha preventivamente informato della propria intenzione il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e dopo aver sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

Elisabetta Belloni prende il posto di Gennaro Vecchione, che finisce il suo mandato in anticipo: nominato nel novembre del 2018 dall’allora presidente del consiglio Giuseppe Conte, il prefetto si era visto rinnovare l’incarico per due anni dal precedente governo nell’estate scorsa. Viene invece prorogato l’incarico di Mario Parente come direttore dell’Aisi, l’Agenzia di sicurezza interna: sarebbe scaduto a giugno.

